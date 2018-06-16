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На Рівненщині копачі бурштину закидали камінням поліцейських: багато потерпілих

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На Рівненщині під час сутички із копачами бурштину постраждали вісім поліцейських
На Рівненщині під час сутички із копачами бурштину постраждали вісім поліцейських / ГУ НП

Напередодні поблизу села Федорівка Сарненського району, що на Рівненщині, близько 150 місцевих жителів спершу перекрили автодорогу Київ – Ковель – Ягодин, а потім почали поводитися агресивно – зокрема, шарпали та кидали каміння у поліцейських, які забезпечували охорону публічної безпеки.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.

Зазначається, що таким чином люди продемонстрували своє невдоволення правоохоронцям, що протидіяли незаконному видобутку бурштину-сирцю.

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"Протестувальники поводилися агресивно. Поліцейські, які забезпечували охорону публічної безпеки, намагалися вгамувати розлючений натовп, однак ті почали шарпати правоохоронців і кидати у них каміння. Один із чоловіків вибив у поліцейського відеокамеру, після чого виник конфлікт. У ході сутички тілесних ушкоджень зазнали працівники поліції", – наголошують у поліції.

Водночас правоохоронці додають, що до медичних закладів за допомогою звернулися щонайменше вісім поліцейських. Що стосується інших постраждалих учасників інциденту чи місцевих мешканців, то така інформація до поліції поки не надходила.

Поліція, сутичка, Рівненщина, бурштин, протести
Копачі бурштину спершу почали шарпати поліцейських, а потім закидали їх камінням 

За фактами умисного заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень під час виконання службових обов'язків та перекриття транспортних комунікацій слідчі відкрили кримінальні провадження. Наразі тривають слідчі дії та встановлюються особи, що є причетними до вчинених кримінальних правопорушень та завданих тілесних ушкоджень поліцейським.

Сутичка між копачами бурштину та правоохоронцями на Рівненщині: відео 

Нагадаємо, 14 червня на Рівненщині також сталася сутичка між поліцією та копачами бурштину, щоправда тоді постраждали два працівники поліції.

Теги: Новини України Кримінальні новини Рівне бурштин протести Поліція
Джерело: 24 Канал
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