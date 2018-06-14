У Рівненській області копачі бурштину побили поліцейських

На Рівненщині понад 50 копачів бурштину опиралися правоохоронцям під час виконання ними службових обов'язків. В результаті сутички постраждало двоє працівників поліції.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Рівненської області.

Читайте також: На Рівненщині у водія знайшли п'ять мішків бурштину

Зазначається, що інцидент трапився в урочищі Баньки Рокитнівського району. Понад 50 осіб перешкодили правоохоронцям коли ті транспортували вилучену мотопомпу.



В результаті сутички пошкоджено два службових автомобілі

Між правоохоронцями та бурштинокопачами трапилася сутичка в результаті якої двоє працівників поліції постраждали. У них діагностували забої та садна. Копачі бурштину також пошкодили два службових автомобілі поліції.



Правоохоронці намагалися конфіскувати мотопомпу

Одного з учасників сутички затримано та доставлено до Рокитнівського відділення поліції.

Вирішується питання про внесення відомостей за фактами опору та умисного заподіяння працівникам правоохоронного органу тілесних ушкоджень під час виконання службових обов'язків за частинами 2 статей 342, 345 Кримінального кодексу України,

– повідомили у відділі комунікації поліції Рівненської області.



Правоохоронці затримали одного з учасників інциденту

Нагадаємо, 14 лютого на Рівненщині, поблизу села Осова, між старателями та працівниками поліції сталася сутичка, у результаті якої постраждали 5 правоохоронців