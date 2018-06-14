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У Рівненській області копачі бурштину побили поліцейських

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На Рівненщині бурштинокопачі побили правоохоронців
На Рівненщині бурштинокопачі побили правоохоронців / Ілюстративне фото

На Рівненщині понад 50 копачів бурштину опиралися правоохоронцям під час виконання ними службових обов'язків. В результаті сутички постраждало двоє працівників поліції.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Рівненської області.

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Зазначається, що інцидент трапився в урочищі Баньки Рокитнівського району. Понад 50 осіб перешкодили правоохоронцям коли ті транспортували вилучену мотопомпу.

рівненщина, бурштин, сутички
В результаті сутички пошкоджено два службових автомобілі

Між правоохоронцями та бурштинокопачами трапилася сутичка в результаті якої двоє працівників поліції постраждали. У них діагностували забої та садна. Копачі бурштину також пошкодили два службових автомобілі поліції.

рівненщина, бурштин, сутички
Правоохоронці намагалися конфіскувати мотопомпу

Одного з учасників сутички затримано та доставлено до Рокитнівського відділення поліції.

Вирішується питання про внесення відомостей за фактами опору та умисного заподіяння працівникам правоохоронного органу тілесних ушкоджень під час виконання службових обов'язків за частинами 2 статей 342, 345 Кримінального кодексу України,
– повідомили у відділі комунікації поліції Рівненської області.

рівненщина, бурштин, сутички
Правоохоронці затримали одного з учасників інциденту

Нагадаємо, 14 лютого на Рівненщині, поблизу села Осова, між старателями та працівниками поліції сталася сутичка, у результаті якої постраждали 5 правоохоронців

Теги: Новини України бурштин Поліція Сутички Рівне
Джерело: 24 Канал
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