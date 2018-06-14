В Ровненской области копатели янтаря избили полицейских

В Ровненской области более 50 копателей янтаря сопротивлялись правоохранителям во время выполнения ими служебных обязанностей. В результате столкновения пострадало двое сотрудников полиции.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Ровненской области.

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Отмечается, что инцидент произошел в урочище Баньки Рокитновского района. Более 50 человек мешали правоохранителям, когда те перевозили изъятую мотопомпу.

В результате столкновения повреждены два служебных автомобиля.

Между правоохранителями и копателями янтаря произошло столкновение в результате которого двое сотрудников полиции пострадали. У них диагностировали ушибы и ссадины. Копатели янтаря также повредили два служебных автомобиля полиции.

Правоохранители пытались конфисковать мотопомпу

Одного из участников потасовки задержали и доставили в Рокитновское отделение полиции.

Решается вопрос о внесении сведений по фактам сопротивления и умышленного причинения работникам правоохранительного органа телесных повреждений при исполнении служебных обязанностей по частям 2 статей 342, 345 Уголовного кодекса Украины,

– сообщили в отделе коммуникации полиции Ровненской области.

Правоохранители задержали одного из участников инцидента

Напомним, 14 февраля в ровненской области вблизи села Осова между старателями и сотрудниками полиции произошло столкновение, в результате которого пострадали 5 правоохранителей