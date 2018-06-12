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На Ровенщине у водителя нашли пять мешков янтаря

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На Ровенщине у водителя нашли пять мешков янтаря
На Ровенщине у водителя нашли пять мешков янтаря / Фото пресс-службы полиции

На автодороге "Городище-Ровно-Староконстантинов" патрульная полиция заметила автомобиль "Mercedes-Benz", водитель которого при совершении маневра обгона не включил указатель поворота. Патрульные решили остановить транспортное средство и пообщаться с водителем. В авто было найдено 133, 9 килограмма янтаря-сырца.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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"Во время общения с 31-летним водителем, который пояснил, что не заметил, как не включился указатель, патрульные увидели под ногами большой черный пакет. На заднем сидении находилось еще четыре пакета. Как сообщил руководитель, это был янтарь", – рассказывают в полиции.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. При взвешивании общий вес изъятого янтаря-сырца составляла 133, 9 килограмма.

В полиции по факту получения, хранения или сбыта имущества, полученного преступным путем начали досудебное расследование по статье 198 Уголовного кодекса Украины.

Теги: Новости Украины янтарь Ровно
Источник: 24 Канал
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