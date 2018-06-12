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На Рівненщині у водія знайшли п'ять мішків бурштину

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На Рівненщині у водія знайшли п'ять мішків бурштину
На Рівненщині у водія знайшли п'ять мішків бурштину / Фото прес-служби поліції

На автодорозі "Городище-Рівне-Староконстянтинів" патрульна поліція помітила автомобіль "Mercedes-Benz", водій якого при здійсненні маневру обгону не увімкнув покажчик повороту. Патрульні вирішили зупинити транспортний засіб та поспілкуватись з водієм. У авто було виявилено 133, 9 кілограми бурштину-сирцю.

Про це повідомляє прес-служба поліції. 

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"Під час спілкування із 31-річним водієм, який пояснив, що не помітив, як не увімкнувся покажчик, патрульні побачили під ногами великий чорний пакет. На задньому сидінні знаходилось іще чотири пакети. Як повідомив керманич, це був бурштин", – розповідають у поліції. 

На місце події викликали слідчо-оперативну групу. При зважуванні загальна вага вилученого бурштину-сирцю становила 133, 9 кілограми.

У поліції за фактом отримання, зберігання чи збуту майна одержаного злочинним шляхом розпочали досудове розслідування за статтею 198 Кримінального кодексу України. 

Теги: Новини України Рівне бурштин
Джерело: 24 Канал
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