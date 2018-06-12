Прикордонники затримали жінку, що намагалася вивезти до Польщі партію бурштину: відео

Співробітники Державної прикордонної служби затримали жінку, яка намагалася незаконно вивезти до Польщі 45 кілограмів контрабандного бурштину.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

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Співробітники Держприкордонної служби в рамках реалізації комплексу заходів з протидії незаконному вивозу контрабандного бурштину затримали жительку Рівненщини на прикордонному пункті "Рава-Руська".

Повідомляється, що жінка намагалася вивезти необроблене каміння заховавши пакунки з бурштином в обшивці, багажнику та в паливному баці транспортного засобу.

Під час спільного огляду з працівниками фіскальної служби транспортного засобу прикордонники Львівського загону виявили в автомобілі жительки Рівненської області 45 кілограмів обробленого та необробленого каміння. Каміння бурштину жінка приховала у конструктивних особливостях свого автомобіля, а саме – у паливному баку, під обшивкою салону авто та у багажнику,

– йдеться у повідомленні.

Наразі компетентними державними органами проводиться оцінка вилученого каміння.

Жителька Рівненщини намагалась вивезти до Польщі 45 кілограмів контрабандного каміння бурштину.https://t.co/0k1spbDdgi pic.twitter.com/dhSCOuJ0qM — Держприкордонслужба (@DPSU_ua) 12 червня 2018 р.

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