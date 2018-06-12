Прикордонники затримали жінку, що намагалася вивезти до Польщі партію бурштину: відео
Співробітники Державної прикордонної служби затримали жінку, яка намагалася незаконно вивезти до Польщі 45 кілограмів контрабандного бурштину.
Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.
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Співробітники Держприкордонної служби в рамках реалізації комплексу заходів з протидії незаконному вивозу контрабандного бурштину затримали жительку Рівненщини на прикордонному пункті "Рава-Руська".
Повідомляється, що жінка намагалася вивезти необроблене каміння заховавши пакунки з бурштином в обшивці, багажнику та в паливному баці транспортного засобу.
Під час спільного огляду з працівниками фіскальної служби транспортного засобу прикордонники Львівського загону виявили в автомобілі жительки Рівненської області 45 кілограмів обробленого та необробленого каміння. Каміння бурштину жінка приховала у конструктивних особливостях свого автомобіля, а саме – у паливному баку, під обшивкою салону авто та у багажнику,
– йдеться у повідомленні.
Наразі компетентними державними органами проводиться оцінка вилученого каміння.
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