Пограничники задержали женщину, которая пыталась вывезти в Польшу партию янтаря: видео

Сотрудники Государственной пограничной службы задержали женщину, которая пыталась незаконно вывезти в Польшу 45 килограммов контрабандного янтаря.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

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Сотрудники Госпогранслужбы в рамках реализации комплекса мер по противодействию незаконному вывозу контрабандного янтаря задержали жительницу Ровненской области на пограничном пункте "Рава-Русская".

Сообщается, что женщина пыталась вывезти необработанные камни спрятав пакеты с янтарём в обшивке, багажнике и в топливном баке транспортного средства.

Во время общего осмотра с работниками фискальной службы транспортного средства пограничники Львовского отряда обнаружили в автомобиле жительницы Ровненской области 45 килограммов обработанного и необработанного камня. Камни янтаря женщина спрятала в конструктивных особенностях своего автомобиля, а именно – в топливном баке, под обшивкой салона авто и в багажнике,

– говорится в сообщении.

Сейчас компетентными государственными органами проводится оценка изъятых камней.

Жителька Рівненщини намагалась вивезти до Польщі 45 кілограмів контрабандного каміння бурштину.https://t.co/0k1spbDdgi pic.twitter.com/dhSCOuJ0qM — Держприкордонслужба (@DPSU_ua) 12 червня 2018 р.

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