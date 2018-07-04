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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Люди все больше доверяют полиции, – Аваков поздравил Нацполицию с праздником

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Аваков поздравил Нацполицию с праздником
Аваков поздравил Нацполицию с праздником / npu.gov.

В этом году 4 июля в Украине впервые отмечается День Национальной полиции. До этого времени профессиональный праздник Национальной полиции Украины отмечался 4 августа, в день подписания Президентом закона "О Национальной полиции".

Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков поздравил коллег с Днем Национальной полиции Украины.

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"Нам есть уже чем гордится – и люди все больше доверяют полиции, но путь перемен еще далеко не закончен!", – отметил он в Twitter.

Арсен Аваков добавил, что "многотысячная команда" Нацполиции стала сильнее и сплоченнее, и разместил видео элементов ежедневной работы полицейских.

Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман также поблагодарили полицейских за службу.

 

Теги: Новости Украины Полиция Арсен Аваков
Источник: 24 Канал
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