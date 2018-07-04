Люди все больше доверяют полиции, – Аваков поздравил Нацполицию с праздником

В этом году 4 июля в Украине впервые отмечается День Национальной полиции. До этого времени профессиональный праздник Национальной полиции Украины отмечался 4 августа, в день подписания Президентом закона "О Национальной полиции".

Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков поздравил коллег с Днем Национальной полиции Украины.

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"Нам есть уже чем гордится – и люди все больше доверяют полиции, но путь перемен еще далеко не закончен!", – отметил он в Twitter.

Вітаю з Днем Национальной полиции України!! Нам є вже чим пишається - і люди все більше довіряють поліції, але шлях змін ще далеко не закінчений! Поліція продовжить змінюватися, відвойовуючи у світу вашу безпеку і розраховуючи на найдорожче, що може взагалі бути - ВАШУ ДОВІРУ! pic.twitter.com/3uCjaFILZ0 — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 4 липня 2018 р.

Арсен Аваков добавил, что "многотысячная команда" Нацполиции стала сильнее и сплоченнее, и разместил видео элементов ежедневной работы полицейских.

День Національної поліції України!

Наша багатотисячна команда стала сильнішою,більш згуртованою.

Це коротке відео - невеликий ескіз щоденної роботи поліцейських для Вас.

Панове поліцейські - Дякую за службу! pic.twitter.com/NQwoavOLtl — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 4 липня 2018 р.

Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман также поблагодарили полицейских за службу.