Аваков стал гарантом поддержки для Тимошенко, – Лещенко

У "Народного фронта" есть желание сохранить свои собственные политические тушки в креслах. Понимая, что никакого рейтинга у них нет, они начали искать, под кого лечь и кому продать свой ресурс, который они накопили при власти.

Такое мнение в своем видеоблоге "Честная политика" высказал Сергей Лещенко.

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По его словам, гарантом поддержки Юлии Тимошенко стал министр Министерства внутренних дел Арсен Аваков, который отказался играть на стороне действующего президента Порошенко мускулами силовиков.

Более того, он прозрачно намекнул Порошенко, что будет обличать его сценарии по скупке голосов, которые планирует бывшая команда киевского мэра-уголовника Леонида Черновецкого, что сейчас прописалась в "БПП" – Сергей Березенко, Игорь Кононенко и Вадим Столар.



Петр Порошенко и Арсен Аваков

"Есть многочисленные сигналы о формировании избирательных "сеток" и организации "каруселей" по скупке голосов за "черную" наличность. Хочу предупредить хитрых "политтехнологов" пока не поздно – МВД и Нацполиция тщательно изучает эту информацию, мы не допустим подкупа избирателей и скупки голосов. Мы будем действовать жестко, независимо от яркости и социального статуса кандидата, уровня его оппозиционности или провластности", – недавнее заявление Авакова.

Поскольку на этих выборах от власти баллотируется только один кандидат – Порошенко – то очевидно, что именно ему адресовано обращение,

– подчеркнул нардеп.

Лещенко считает, что договоренность Авакова и Тимошенко делают переизбрание Порошенко на второй срок еще более проблемным, ведь ему сложно на что-то рассчитывать без преданности МВД, которое должно бы в идеальном сценарии Банковой преследовать оппозицию и закрывать глаза на нарушения со стороны власти..

"Поэтому не удивительно, что Порошенко в последнее время начал появляться в окружении криминального авторитета "Нарика", ведь связи с неформальным миром, веское слово бандитов и тюремных "смотрящих" также могут добавить определенный процент голосов", – добавил политик.

Видео полного выпуска блога Сергея Лещенко "Честная политика" за 27 января: