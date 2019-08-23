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      Аваков увольняет руководителей полиции четырех областей: детали

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      Аваков заявил об увольнении четырех областных руководителей полиции
      Аваков заявил об увольнении четырех областных руководителей полиции / liga.net

      Министр внутренних дел заявил об увольнении руководителей полиции в четырех областях. Так, новые руководители правоохранительного органа появятся во Львовской, Запорожской, Житомирской и Закарпатской областях.

      Такой была реакция главы МВД на заявление главы Нацполиции Сергея Князева о том, что в этих областях работа полиции налажена ненадлежащим образом, сообщила корреспондент 24 канала с заседания коллегии руководителей правоохранительных органов.

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      Я считаю, что должна быть ответственность, а эти руководители должны искать новую работу. Прошу их после заседания подойти ко мне,
      – заявил Арсен Аваков.

      Он также добавил, что ждет до конца дня соответствующих представлений от Сергея Князева и кадровых предложений о назначении новых руководителей областных управлений полиции.

      О чем еще говорили на совещании правоохранителей?Во время совещания глава Национальной полиции Сергей Князев отчитался о работе копов. В частности, он отметил, что не смотря на снижение числа тяжких преступлений, каждое десятое убийство остается нераскрытым, а в некоторых областях отмечается очень высокий уровень преступлений, связанных с угоном автомобилей.

      Кроме того, обсуждался вопрос того, что делать с изъятыми правоохранителями наркотическими веществами. Арсен Аваков отметил, что было бы неплохо избавляться, и в шутку предложил министру финансов Оксане Маркоровой продать их в Россию.

      К тому же, министр внутренних дел анонсировал обсуждение по созданию Службы финансовых расследований.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Арсен Аваков Новости Киева Министерство внутренних дел Сергей Князев
      Источник: 24 канал
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