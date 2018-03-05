Авакова пришлось редактировать декларацию из-за немалой зарплаты жены

Министр внутренних дел Арсен Аваков внес изменения в свою декларацию. Там он указал обновленную зарплату своей жены, которая стала больше за год на 500 тысяч гривен. Стоит отметить, что такую зарплату Инна Авакова получила на фирме, которая принадлежит самому Арсену Авакову.

Декларация главы МВД обнародована в Едином госреестре деклараций.

Как пишет "Украинская правда", в предыдущей декларации, обнародованной 26 февраля 2018 года, говорилось о 304 124 гривнах, которые Инна Авакова получила в качестве зарплаты от "Avitalia S.R.L". В обновленной декларации эта сумма выросла до 847 871 гривен.

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Корпоративные права "Avitalia S.R.L" на 100% принадлежат Арсену Авакову, он также декларировал дивиденды от этой компании.

Таким образом, суммарный доход жены главы МВД за год составил 57,52 миллиона гривен, большая часть из которых — 55,8 миллиона гривен, Авакова получила от продажи доли телеканала "Эспрессо".

Как известно, министр внутренних дел Арсен Аваков задекларировал 1082323 гривен общего дохода за 2017 год. Таким образом, его жена получила доход в 53 раза больше мужа.