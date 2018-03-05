Авакову довелося редагувати декларацію через чималу зарплату дружини

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вніс зміни до своєї декларації. Там він вказав оновлену зарплату своєї дружини, яка стала більшою за рік на 500 тисяч гривень. Варто зазначити, що таку зарплату Інна Авакова отримала на фірмі, яка належить самому Арсену Авакову.

Декларація очільника МВС оприлюднена в Єдиному держреєстрі декларацій.

Як пише "Українська правда", в попередній декларації, оприлюдненій 26 лютого 2018 року, йшлось про 304124 гривень, які Інна Авакова отримала як зарплату від "Avitalia S.R.L". в оновленій декларації ця сума зросла до 847871 гривень.

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Корпоративні права "Avitalia S.R.L" на 100% належать Арсену Авакову, він також декларував дивіденди від цієї компанії.

Таким чином, сумарний дохід дружини голови МВС за рік становив 57,52 мільйона гривень, більша частина з яких – 55,8 мільйона гривень, Авакова отримала від продажу частки телеканалу "Еспресо".

Як відомо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков задекларував 1082323 гривень загального доходу за 2017 рік. Таким чином, його дружина отримала дохід в 53 рази більший за чоловіка.