Представители столичного муниципалитета поделились и другими шагами на пути к безопасности на дорогах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Как в Хельсинки достигли нулевой смертности на дорогах?

Хельсинки – одна из самых маленьких столиц ЕС с населением менее 690 тысяч человек. Также примерно 1,5 миллиона человек живут в мегаполисе и ездят на работу по всему столичному региону.

Инженер по дорожному движению из городского муниципалитета рассказал, что нулевой показатель смертности на дорогах Хельсинки – это достижение, обусловлено множеством факторов.

Один из важнейших – ограничение скорости.

Так, в большинстве жилых районов финской столицы в 2021 году скоростной режим снизили до 30 километров в час. С тех пор смертность в ДТП начала уменьшаться.

Соблюдение скорости водителями контролировали благодаря 70 новым камерам.

Второй фактор – сужение дорог во многих районах Хельсинки, а также посадка деревьев. Цель таких действия – создать водителю дискомфорт, чтобы он в сложном городском ландшафте управлял с большей осторожностью.

Третий фактор – расширение сети общественного транспорта. Отмечается, что такое решение помогло сократить использование автомобилей, а следовательно, и количество серьезных ДТП.

Четвертый фактор – инвестиции в новую пешеходную и велосипедную инфраструктуру.

К слову, в Хельсинки были и другие "чудеса" на дорогах. В 2019 году там в ДТП не погиб ни один пешеход или велосипедист.