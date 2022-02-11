Для такого развития событий есть разные причины. Среди них – неисправность поездов и человеческий фактор. Однако одна из самых главных – это неподобающее состояние путей.

Обратите внимание УЗ планирует модернизировать евроколею в Польшу по программе "Большая стройка"

Проблему признал руководитель УЗ

Даже руководитель Укрзализныци Александр Камышин признал, что почти 30 тысяч километров железнодорожного пути надо осмотреть и ремонтировать.

Напомним! Камышин в сентябре 2021 года заявил, что из запланированных 400 километров отремонтировали лишь 169 километров путей.

По информации журналистов "Схем", длина путей, которые надо отремонтировать, увеличивается. Однако этого не делают. Для того чтобы не было новых аварий, устанавливают ограничение скорости. В нашей стране есть 32 тысячи участков с соответствующими ограничениями.

Полный выпуск "Схем" об УЗ: смотрите видео

Эксперты рассказали, что состояние железнодорожных путей в Украине значительно зависит от специальной путевой техники, которая их ремонтирует. Однако ее состояние тоже вызывает беспокойство.

Кто должен осуществлять ремонт

Известно, что техника для ремонта путей есть на балансе филиала УЗ – "Центра по ремонту и эксплуатации путевых машин".

Наибольшая нагрузка ложится на современную технику австрийского производства марки Plasser&Theurer. Ее стоимость – от 2 миллионов евро за "самые простые" модели, от которых зависит состояние украинских путей.

Что известно о Plasser&Theurer В УЗ – 53 такие машины. Первую купили еще в 1994 году. Самую большую партию из 25 машин приобрели в 2008 году, а последние две – в 2012 году. Из государственной компании на них потратили несколько миллиардов гривен.

В связи с расследованием "Схем", дорогая импортная техника сейчас заброшена, а руководство профильного филиала не заинтересовано в освещении проблемы.

Евгений Москаленко, который работал в Укрзализныце 18 лет, рассказал, что вся дорогая техника – не пределы остановки. Отдельные машины вообще стали "донорами" на части.

По данным "Схем", таких "доноров" в столичном депо не менее 3.



Отдельные машины стали "донорами" / Фото "Схем"

Как соединяются официальные госзакупки запчастей на сотни миллионов гривен Центром и закупки запчастей из собственного кармана рабочими на базарах? На что же тогда идут деньги, которые тратит Укрзализныця?

Эти вопросы журналисты "Схем" пытались задать директору "Центра по ремонту путевых машин" Укрзализныци Сергею Серегину. Однако он игнорировал обращение.

Какие детали получала Укрзализныця

Журналисты "Схем" проанализировали тендеры Укрзализныци по закупке запчастей для путевых машин. Чаще всего в них побеждала частная фирма "Техноэкотрейдинг".

Детали, которые получал филиал Укрзализныци от крупнейшего поставщика запчастей были не оригинальными. В тендерных документах фирма указывала, что закупает их у разных производителей, с которыми якобы сотрудничает. В частности, импортирует из США, Китая, а также покупает у украинского производителя из Краматорска.

Однако документ якобы от американской компании Ballast Tools Inc (BTI) без точной даты содержит грубые ошибки в написании английских слов. Более того, в офисе BTI журналисту "Радио Свобода" в Вашингтоне официально заявили, что это письмо – подделка.



В документе обнаружили несколько ошибок / Фото "Схем"

В то же время компания "Техноэкотрейдинг", которой Укрзализныця доверила поставлять детали для ремонта путевых машин, также уверяла тендерный комитет, что ввозит часть товара из Китая. Там она их покупает у пекинской фирмы Beijing Yanhongda Railway Equipment.

В сопроводительном письме от имени этой фирмы говорится, что она сама "производит путевые машины", а также имеет лицензию и успешный опыт работы с машинами Plasser&Theurer в КНДР. Может быть, и здесь ошибка? КНДР – это Северная Корея, которая давно является объектом международных экономических санкций.

Стоит прочитать Харьковских железнодорожников будут судить за приобретение некачественной формы для работников

По данным импорта, компания "Техноэкотрейдинг" действительно завозила детали такого китайского бренда. Правда, закупала их через эстонскую фирму.

Что известно об украинском производителе деталей

Если верить тендерной документации, это – "Завод транспортно-механического оборудования", который зарегистрирован в Краматорске. Однако по указанному адресу там можно увидеть автомойку, стоянку и СТО.

Журналисты "Схем" позвонили руководителю предприятия. Он заверил, что его компания уже 15 лет поставляет детали Укрзализныци, но отказался говорить, где именно она расположена.



По адресу завода можно увидеть автомойку / Фото "Схем"

По какому принципу Укрзализныця выбирала поставщиков запчастей для путевых машин – неизвестно. Возможно, так компания пыталась сэкономить деньги или искала альтернативу вроде бы дорогим оригинальным деталям.

После нескольких запросов руководству Укрзализныци, директор профильного филиала пустил журналистов в депо и пообщался на камеру.

Подробнее о том, что пытались скрыть от журналистов в депо и кто виноват в том, что поезда часто сходят с рельсов – смотрите в полном выпуске "Схем".