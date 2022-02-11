Для такого розвитку подій є різні причини. Серед них – несправність поїздів та людський фактор. Однак одна із найголовніших – це неналежний стан колій.

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Проблему визнав керівник УЗ

Навіть керівник Укрзалізниці Олександр Камишін визнав, що майже 30 тисяч кілометрів залізничної колії треба доглядати та ремонтувати.

Нагадаємо! Камишін у вересні 2021 року заявив, що із запланованих 400 кілометрів відремонтували лише 169 кілометрів колій.

За інформацією журналістів "Схем", довжина колій, які треба відремонтувати, збільшується. Однак цього не роблять. Для того, аби не було нових аварій, встановлюють обмеження швидкості. У нашій державі є 32 тисячі ділянок із відповідними обмеженням.

Повний випуск "Схем" про УЗ: дивіться відео



Експерти розповіли, що стан залізничних шляхів в Україні значно залежить від спеціальної колійної техніки, яка їх ремонтує. Однак її стан теж викликає занепокоєння.

Хто повинен здійснювати ремонт

Відомо, що техніка для ремонту колій є на балансі філії УЗ – "Центру з ремонту й експлуатації колійних машин".

Найбільше навантаження лягає на сучасну техніку австрійського виробництва марки Plasser&Theurer. Її вартість – від 2 мільйонів євро за "найпростіші" моделі, від яких залежить стан українських колій.

Що відомо про Plasser&Theurer В УЗ – 53 такі машини. Першу купили ще у 1994 році. Найбільшу партію з 25 машин придбали у 2008 році, а останні дві – у 2012 році. З державної компанії на них витратили декілька мільярдів гривень.

Згідно з розслідуванням "Схем", дорога імпортна техніка наразі занедбана, а керівництво профільної філії не зацікавлене у висвітлені проблеми.

Євгеній Москаленко, який працював в Укрзалізниці 18 років, розповів, що вся дорога техніка – не межі зупинки. Окремі машини взагалі стали "донорами" на частини.

За даними "Схем", таких "донорів" у столичному депо щонайменше 3.

Окремі машини стали "донорами" / Фото "Схем"

Як поєднуються офіційні держзакупівлі запчастин на сотні мільйонів гривень Центром і закупівлі запчастин з власної кишені робітниками на базарах? На що ж тоді йдуть гроші, які витрачає Укрзалізниця?

Ці запитання журналісти "Схем" намагались поставити директору "Центру з ремонту колійних машин" Укрзалізниці Сергію Серьогіну. Однак він ігнорував звернення.

Які деталі отримувала Укрзалізниця

Журналісти "Схем" проаналізували тендери Укрзалізниці із закупівлі запчастин для колійних машин. Найчастіше у них перемагала приватна фірма "Техноекотрейдінг".

Деталі, які отримувала філія Укрзалізниці від найбільшого постачальника запчастин були не оригінальними. У тендерних документах фірма вказувала, що закуповує їх у різних виробників, з якими нібито співпрацює. Зокрема, імпортує зі США, Китаю, а також купує в українського виробника з Краматорська.

Однак документ нібито від американської компанії Ballast Tools Inc (BTI) без точної дати містить грубі помилки в написанні англійських слів. Ба більше, в офісі ВТІ журналісту "Радіо Свобода" у Вашингтоні офіційно заявили, що цей лист – підробка.



У документі виявили кілька помилок / Фото "Схем"

Водночас компанія "Техноекотрейдінг", якій Укрзалізниця довірила постачати деталі для ремонту колійних машин, також запевняла тендерний комітет, що ввозить частину товару з Китаю. Там вона їх купує у пекінської фірми Beijing Yanhongda Railway Equipment.

У супровідному листі від імені цієї фірми мовиться, що вона й сама "виробляє колійні машини", а також має ліцензію та успішний досвід роботи з машинами Plasser&Theurer у КНДР. Можливо, і тут помилка? КНДР – це Північна Корея, яка давно є об'єктом міжнародних економічних санкцій.

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За даними імпорту, компанія "Техноекотрейдінг" справді завозила деталі такого китайського бренду. Щоправда, закуповувала їх через естонську фірму.

Що відомо про українського виробника деталей

Якщо вірити тендерній документації, це – "Завод транспортно-механічного обладнання", який зареєстрований у Краматорську. Однак за вказаною адресою там можна побачити автомийку, стоянку та СТО.

Журналісти "Схем" зателефонували керівнику підприємства. Він запевнив, що його компанія вже 15 років постачає деталі Укрзалізниці, але відмовився казати, де саме вона розташована.



За адресою заводу можна побачити автомийку / Фото "Схем"

За яким принципом Укрзалізниця обирала постачальників запчастин для колійних машин – невідомо. Можливо, так компанія намагалася зекономити гроші чи шукала альтернативу начебто дорогим оригінальним деталям.

Після кількох запитів керівництву Укрзалізниці, директор профільної філії пустив журналістів у депо та поспілкувався на камеру.

Детальніше про те, що намагались приховати від журналістів у депо та хто винен у тому, що потяги часто сходять з рейок – дивіться у повному випуску "Схем".