Об этом рассказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко. Он отметил, что еще 2 человека находятся в больнице с многочисленными травмами, их состояние тяжелое.
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По словам Николенко, вторая жертва умерла уже в больнице. Румынские медики боролись за ее жизнь, но травмы были несовместимы с жизнью.
Что известно о пострадавших
Николенко рассказал, что всего в автобусе находились 17 человек: 16 украинцев и 1 гражданин Молдовы. Из них
- 2 человека, к сожалению, умерли;
- 2 украинцев находятся в больнице, медики оценивают их состояние как тяжелое;
- остальные пассажиры отказались от госпитализации.
Остальные пассажиры – в удовлетворительном состоянии, угроз их жизни нет,
– добавил представитель МИД.
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Олег Николенко отметил, что для родственников пострадавших в ДТП открыли круглосуточную "горячую линию" посольства Украины в Румынии:
- +40 726 529 820
- +40 21 230 36 60
Он сказал, что украинские дипломаты взаимодействуют с румынскими правоохранителями, а также держат связь с врачами и предоставляют пострадавшим гражданам необходимую консульскую помощь.
Авария с украинцами в Румынии: главное
- ДТП произошло 14 июня на трассе Дева-Нэдлак в Румынии. Автобус с украинцами направлялся в Чешскую республику.
- Николенко отметил, что румынские правоохранители задержали водителя, он дает показания в полиции.
- По предварительной версии, он не справился с управлением – микроавтобус столкнулся с грузовым транспортным средством, которое двигалось впереди.