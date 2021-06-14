Об этом рассказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко. Он отметил, что еще 2 человека находятся в больнице с многочисленными травмами, их состояние тяжелое.

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По словам Николенко, вторая жертва умерла уже в больнице. Румынские медики боролись за ее жизнь, но травмы были несовместимы с жизнью.

Обратите внимание! Всего в результате аварии украинского автобуса в Румынии 14 июня погибли 2 человека: мужчина и женщина. МИД Украины пока не сообщают их личности.

Что известно о пострадавших

Николенко рассказал, что всего в автобусе находились 17 человек: 16 украинцев и 1 гражданин Молдовы. Из них

2 человека , к сожалению, умерли;

, к сожалению, умерли; 2 украинцев находятся в больнице, медики оценивают их состояние как тяжелое;

находятся в больнице, медики оценивают их состояние как тяжелое; остальные пассажиры отказались от госпитализации.

Остальные пассажиры – в удовлетворительном состоянии, угроз их жизни нет,

– добавил представитель МИД.

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Олег Николенко отметил, что для родственников пострадавших в ДТП открыли круглосуточную "горячую линию" посольства Украины в Румынии:

+40 726 529 820

+40 21 230 36 60

Он сказал, что украинские дипломаты взаимодействуют с румынскими правоохранителями, а также держат связь с врачами и предоставляют пострадавшим гражданам необходимую консульскую помощь.

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