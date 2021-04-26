Полковник внутренней службы в отставке Михаил Святненко, который разработал первую карту уровней радиации на Чернобыльской АЭС после взрыва, заявил, что паники среди ликвидаторов не было. Более того, по его словам, он был "в своей родной стихии".

Михаил Святненко отметил, что в его службе "01" паника не приветствуется, наоборот – есть правило, требующее не допускать паники.

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Он подчеркнул, что другие ликвидаторы также не допускали проявлений паники. Сам Михаил Святненко признался, что чувствовал скорее неопределенность, чем страх.

Я понимал, что это не дни и не месяцы. Я чувствовал, что это затянется надолго и знал, что катастрофа – масштабная. Мы знали, что крышки реактора уже нет, что он открыт,

– вспомнил Пан Михаил.

По его словам, обеспокоенность была и на лицах людей, которых эвакуировали. Но Святненко подчеркнул, что явной паники он не видел.

Как происходила эвакуация

Как сказал Михаил Святненко, все было очень организованно. Эвакуацией занималось управление внутренних дел Киевской области.

Было подано большое количество автобусов. Как сейчас помню, что милиционеры были возле каждого подъезда. Надо было быстро и организованно вывезти людей. Видимо, паники не было, потому что людям сказали, что они покидают город, буквально, на 3 дня,

– вспомнил Святненко.

Он добавил, что тогда людям сказали взять документы, ценные вещи, какую-то одежду и продукты. Большинство покидали город и были уверены, что вернутся.

Полное интервью с Михаилом Святненко – читайте по ссылке.

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