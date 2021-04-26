Полковник внутрішньої служби у відставці Михайло Святненко, який розробив першу карту рівнів радіації на Чорнобильській АЕС після вибуху, заявив, що паніки серед ліквідаторів не було. Ба більше, за його словами, він був "у своїй рідній стихії".

Михайло Святненко зауважив, що у його службі "01" паніка не вітається, навпаки – є правило, що вимагає не допускати паніки.

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Він наголосив, що інші ліквідатори також не допускали проявів паніки. Сам Михайло Святненко зізнався, що відчував радше невизначеність, аніж страх.

Я розумів, що це не дні й не місяці. Я відчував, що це затягнеться надовго і знав, що катастрофа – масштабна. Ми знали, що кришки реактора вже немає, що він відкритий,

– пригадав пан Михайло.

За його словами, стурбованість була й на обличчях людей, яких евакуйовували. Але Святненко підкреслив, що явної паніки він не бачив.

Як відбувалася евакуація

Як сказав Михайло Святненко, все було дуже організовано. Евакуацією займалося управління внутрішніх справ Київської області.

Була подана велика кількість автобусів. Як зараз пам'ятаю, що міліціонери були біля кожного під'їзду. Треба було швидко й організовано вивезти людей. Мабуть, паніки не було, бо людям сказали, що вони покидають місто, буквально, на 3 дні,

– згадав Святненко.

Він додав, що тоді людям сказали взяти документи, цінні речі, якийсь одяг і продукти. Більшість покидали місто і були впевнені, що повернуться.

Повне інтерв'ю з Михайлом Святненком – читайте за посиланням.

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