Зеленский наградил ликвидаторов аварии и последствий российского удара по ЧАЭС в 2025 году

26 апреля в Украине и мире вспоминают жертв Чернобыльской катастрофы. В этот день Владимир Зеленский отметил государственными наградами ликвидаторов аварии и работников, которые обеспечивают работу ЧАЭС во время войны.

Так, президент наградил тех, кто участвовал в ликвидации последствий удара российского дрона по конфайнменту в 2025 году. Глава государства также отметил работников станции, которые обеспечивали ее работу в условиях оккупации в 2022 году. Об этом говорится на сайте Офиса президента.

Кого наградил Зеленский в Международный день Чернобыля?

Орден "За заслуги" I степени получил руководитель проектов и программ инженерного центра ЧАЭС Александр Новиков. Он участвовал в укреплении конструкций объекта "Укрытие", чтобы уменьшить выбросы радиоактивных материалов в окружающую среду. Работы выполнялись в особо тяжелых условиях.

Орденом "За заслуги" III степени награждены:

Александр Белобров , инженер цеха ЧАЭС. Во время российской оккупации станции в 2022 году возглавлял ремонтную бригаду, которая устраняла неисправности оборудования, а также проверял состояние объекта "Укрытие" над четвертым энергоблоком.

, заместитель начальника цеха эксплуатации ОУ и НБК ЧАЭС. Участвовал в ликвидации последствий удара российского дрона по конфайнменту в феврале 2025 года. Организовал безопасную подачу воды для спасателей и работу систем водоотведения в сложных погодных условиях.

, начальник смены цеха обращения с радиоактивными отходами ЧАЭС. Во время оккупации в 2022 году обеспечивал безопасную работу систем водоочистки и хранилищ. Благодаря его работе цех бесперебойно функционировал в сложных условиях. Анатолий Чумак, директор Института клинической радиологии Национального научного центра радиационной медицины, гематологии и онкологии. В первые две недели после аварии возглавлял медицинскую службу в 30-километровой зоне, позже участвовал в эвакуации и лечении пострадавших.

, начальник смены цеха обращения с радиоактивными отходами ЧАЭС. Во время оккупации в 2022 году обеспечивал безопасную работу систем водоочистки и хранилищ. Благодаря его работе цех бесперебойно функционировал в сложных условиях. Анатолий Чумак, директор Института клинической радиологии Национального научного центра радиационной медицины, гематологии и онкологии. В первые две недели после аварии возглавлял медицинскую службу в 30-километровой зоне, позже участвовал в эвакуации и лечении пострадавших.

Зеленский отмечает наградами работников ЧАЭС: смотрите видео

Орден "За мужество" II степени получил электрослесарь цеха тепловой автоматики и измерений ЧАЭС Василий Сидоренко. 26 апреля 1986 года он участвовал в стабилизации четвертого энергоблока, разработал схему питания насосов, ремонтировал и обслуживал котлы и газотурбинные установки после аварии.

Орденом "За мужество" III степени награждены:

Михаил Алексеенко , полковник внутренней службы в отставке. В 1986 году ликвидировал пожар в кабельных тоннелях ЧАЭС, который угрожал распространением на третий энергоблок.

, начальник отделения аварийно-спасательного отряда спецназначения ГУ ГСЧС в Хмельницкой области. Участвовал в ликвидации последствий удара российского дрона по арке конфайнмента ЧАЭС, работал в условиях повышенного радиационного фона и непогоды.

, начальник отделения аварийно-спасательного отряда спецназначения ГУ ГСЧС в Хмельницкой области. Участвовал в ликвидации последствий удара российского дрона по арке конфайнмента ЧАЭС, работал в условиях повышенного радиационного фона и непогоды. Александр Комаренко, командир отделения 11-го государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС в Киевской области. В 2025 году на высоте 80 метров ликвидировал последствия удара дрона по арке конфайнмента. Благодаря его действиям удалось не допустить распространения огня на кабельные шахты и потушить очаги тления в труднодоступных местах.

Орден княгини Ольги III степени получила работница отдела ГСП "Чернобыльская АЭС" Наталья Дячук. Во время оккупации в марте-апреле 2022 года она работала в столовой и обеспечивала питание украинских работников, которых россияне удерживали в заложниках. Благодаря ее работе более 200 человек смогли продолжить выполнять задачи в Зоне отчуждения.

Зеленский вручает награды ликвидаторам аварии на ЧАЭС и другим работникам / Фото Офис президента

Россия ударила по "Укрытию" на ЧАЭС в 2025 году

В ночь на 14 февраля российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал в укрытие над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС. Речь идет о новом безопасном конфайнменте 0 защитной арке, которая накрывает разрушенный реактор и сдерживает распространение радиации.

Пожар после попадания потушили. По словам президента Зеленского, радиационный фон не повысился, однако сооружение получило существенные повреждения.

Глава государства заявил, что Россия является единственным государством в мире, которое атакует такие объекты, захватывает территории атомных станций и ведет боевые действия без учета последствий.