В аварии, которая произошла 12 июля на трассе под Киевом, погибла почти вся семья: супруги и двое из трех их детей. 14-летний мальчик остался сиротой и сейчас находится в больнице.

Фото и фамилию погибшей семьи на своей фейсбук-странице опубликовал директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

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Он написал: живым остался лишь старший сын Цуркановых Святослав. На фото он крайний справа.



Погибшая семья Цурканових / Фото с фейсбук-страницы Артема Шевченко

Сейчас мальчик находится в больнице "Охматдет" в стабильном состоянии. К счастью, ему не становится хуже, сообщал журналист Влад Антонов, основатель фейсбук-группы dtp.kiev.ua.

Антон Желепа и нарушение закона

Подозреваемый в этой аварии Антон Желепа 14 июля получил меру пресечения – 2 месяца ареста. В момент ДТП он сел за руль чужой машины и без водительского удостоверения, поскольку был лишен его за предыдущую пьянку.

За его плечами три судимости – судимость за совершение ДТП, в котором умер мужчина, за нападение на полицейского и за нанесение легких телесных.

Кроме этого, он семь раз привлекался к админответственности за алко- и наркоуправление автомобилем.

Владелица Мерседеса говорит, что он фактически незаконно завладел их автомобилем. Но следствие полиции Киева будет проверять, так ли это было на самом деле,

– отметил Артем Шевченко.

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