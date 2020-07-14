Страшная авария под Киевом: в полиции показали фото погибшей семьи
В аварии, которая произошла 12 июля на трассе под Киевом, погибла почти вся семья: супруги и двое из трех их детей. 14-летний мальчик остался сиротой и сейчас находится в больнице.
Фото и фамилию погибшей семьи на своей фейсбук-странице опубликовал директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.
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Он написал: живым остался лишь старший сын Цуркановых Святослав. На фото он крайний справа.
Погибшая семья Цурканових / Фото с фейсбук-страницы Артема Шевченко
Сейчас мальчик находится в больнице "Охматдет" в стабильном состоянии. К счастью, ему не становится хуже, сообщал журналист Влад Антонов, основатель фейсбук-группы dtp.kiev.ua.
Антон Желепа и нарушение закона
Подозреваемый в этой аварии Антон Желепа 14 июля получил меру пресечения – 2 месяца ареста. В момент ДТП он сел за руль чужой машины и без водительского удостоверения, поскольку был лишен его за предыдущую пьянку.
За его плечами три судимости – судимость за совершение ДТП, в котором умер мужчина, за нападение на полицейского и за нанесение легких телесных.
Кроме этого, он семь раз привлекался к админответственности за алко- и наркоуправление автомобилем.
Владелица Мерседеса говорит, что он фактически незаконно завладел их автомобилем. Но следствие полиции Киева будет проверять, так ли это было на самом деле,
– отметил Артем Шевченко.
Смертельное ДТП под Козином: что известно
- Авария случилась вечером воскресенья 12 июля на Обуховском шоссе вблизи Козина.
- В автомобиль Hyundai, в котором находилась семья из 5 человек, на скорости врезался Mercedes, которым управлял Антон Желепа.
- В результате аварии на месте погибли супруги и их восьмилетняя дочь. Еще 2 мальчиков из этого авто в возрасте 10 и 14 лет забрали в больницу в крайне тяжелом состоянии. Младший мальчик умер в реанимации.
- На месте аварии драгер показал, что в крови Желепи содержалось 1,32 промилле алкоголя.
- Сообщается, что авто, на котором ехал Желепа, ему не принадлежит.