В аварії, що сталася 12 липня на трасі під Києвом, загинула майже уся родина: подружжя і двоє з трьох їхніх дітей. 14-річний хлопчик залишився сиротою та наразі перебуває у лікарні.

Фото і прізвище загиблої родини на своїй фейсбук-сторінці опублікував директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко.

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Він написав: живим залишився лише старший син Цурканових Святослав. На фото він крайній праворуч.



Загибла родина Цурканових / Фото з фейсбук-сторінки Артема Шевченка

Наразі хлопчик перебуває у лікарні "Охматдит" у стабільному стані. На щастя, йому не стає гірше, повідомляв журналіст Влад Антонов, засновник фейсбук-групи dtp.kiev.ua.

Антон Желепа і порушення закону

Підозрюваний в цій аварії Антон Желепа 14 липня отримав запобіжний захід – 2 місяці арешту. У момент ДТП він сів за кермо чужої машини та без посвідчення водія, бо був позбавлений його за попередню пиятику.

За його плечима три судимості – судимість за спричинення ДТП, у якій померла людина, за напад на поліцейського і за нанесення легких тілесних.

Окрім цього, він сім разів притягався до адмінвідповідальності за алко- і наркокермування.

Власниця Мерседеса, каже, що він фактично незаконно заволодів їхньою автівкою. Але слідство поліції Києва перевірятиме, чи так це було насправді,

– зазначив Артем Шевченко.

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