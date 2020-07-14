Страшна аварія під Києвом: у поліції показали фото загиблої родини
В аварії, що сталася 12 липня на трасі під Києвом, загинула майже уся родина: подружжя і двоє з трьох їхніх дітей. 14-річний хлопчик залишився сиротою та наразі перебуває у лікарні.
Фото і прізвище загиблої родини на своїй фейсбук-сторінці опублікував директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко.
Зверніть увагу Смертельна ДТП біля Козина: що відомо про стан дитини, яка вижила
Він написав: живим залишився лише старший син Цурканових Святослав. На фото він крайній праворуч.
Загибла родина Цурканових / Фото з фейсбук-сторінки Артема Шевченка
Наразі хлопчик перебуває у лікарні "Охматдит" у стабільному стані. На щастя, йому не стає гірше, повідомляв журналіст Влад Антонов, засновник фейсбук-групи dtp.kiev.ua.
Антон Желепа і порушення закону
Підозрюваний в цій аварії Антон Желепа 14 липня отримав запобіжний захід – 2 місяці арешту. У момент ДТП він сів за кермо чужої машини та без посвідчення водія, бо був позбавлений його за попередню пиятику.
За його плечима три судимості – судимість за спричинення ДТП, у якій померла людина, за напад на поліцейського і за нанесення легких тілесних.
Окрім цього, він сім разів притягався до адмінвідповідальності за алко- і наркокермування.
Власниця Мерседеса, каже, що він фактично незаконно заволодів їхньою автівкою. Але слідство поліції Києва перевірятиме, чи так це було насправді,
– зазначив Артем Шевченко.
Смертельна ДТП під Козином: що відомо
- Аварія трапилася надвечір неділі 12 липня на Обухівському шосе поблизу Козина.
- У авто Hyundai, в якому перебувала родина із 5 людей, на швидкості врізався Mercedes, яким керував Антон Желепа.
- Внаслідок аварії на місці загинуло подружжя та їхня восьмирічна донька. Ще 2 хлопчиків з цього авто віком 10 та 14 років забрали до лікарні у вкрай важкому стані. Молодший хлопчик помер у реанімації.
- На місці аварії Драгер показав, що в крові Желепи містилося 1,32 проміле алкоголю.
- Повідомляється, що авто, на якому Желепа їхав, йому не належить.