За життя 12-річного хлопця, який вижив у страшній аварії біля Козина, досі борються лікарі. Зараз він в реанімації. Стан його стабільно важкий.

Проте зараз йому вже краще. Потерпілий перебуває у лікарні "Охмадит". Про це повідомив київський журналіст Влад Антонов, засновник фейсбук-групи dtp.kiev.ua.

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Він підкреслив, що родина хлопчика не дає дозволу на оприлюднення будь-якої інформації про його стан.

"Інтенсивісти і хірурги Охматдиту творять дива. Стан стабільно важкий. Без деталей", – зазначив Антонов.

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