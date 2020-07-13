Смертельна ДТП біля Козина: що відомо про стан дитини, яка вижила
За життя 12-річного хлопця, який вижив у страшній аварії біля Козина, досі борються лікарі. Зараз він в реанімації. Стан його стабільно важкий.
Проте зараз йому вже краще. Потерпілий перебуває у лікарні "Охмадит". Про це повідомив київський журналіст Влад Антонов, засновник фейсбук-групи dtp.kiev.ua.
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Він підкреслив, що родина хлопчика не дає дозволу на оприлюднення будь-якої інформації про його стан.
"Інтенсивісти і хірурги Охматдиту творять дива. Стан стабільно важкий. Без деталей", – зазначив Антонов.
Смертельна ДТП біля Козина: що відомо
- Моторошна ДТП сталася біля Козина надвечір 12 липня. Вона забрала життя 4 людей: 2 дорослих і 2 дітей.
- Антону Желепу, який влаштував смертельну аварію під Києвом, повідомили про підозру. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
- Прокурори проситимуть тримання під вартою без альтернативи внесення застави.
- За попередньою інформацією, винуватець аварії був п'яний та ще й під дією наркотиків.