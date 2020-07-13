За жизнь 12-летнего мальчика, который выжил в страшной аварии возле Козина, до сих пор борются врачи. Сейчас он в реанимации. Состояние его стабильно тяжелое.

Однако сейчас ему уже лучше. Пострадавший находится в больнице "Охматдет". Об этом сообщил киевский журналист Влад Антонов, основатель фейсбук-группы dtp.kiev.ua.

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Он подчеркнул, что семья мальчика не дает разрешения на обнародование любой информации о его состоянии.

"Интенсивисты и хирурги Охматдета творят чудеса. Состояние стабильно тяжелое. Без деталей", – отметил Антонов.

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