Смертельное ДТП возле Козина: что известно о состоянии выжившего ребенка
За жизнь 12-летнего мальчика, который выжил в страшной аварии возле Козина, до сих пор борются врачи. Сейчас он в реанимации. Состояние его стабильно тяжелое.
Однако сейчас ему уже лучше. Пострадавший находится в больнице "Охматдет". Об этом сообщил киевский журналист Влад Антонов, основатель фейсбук-группы dtp.kiev.ua.
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Он подчеркнул, что семья мальчика не дает разрешения на обнародование любой информации о его состоянии.
"Интенсивисты и хирурги Охматдета творят чудеса. Состояние стабильно тяжелое. Без деталей", – отметил Антонов.
Смертельное ДТП у Козина: что известно
- Жуткое ДТП произошло у Козина вечером 13 июля. Оно унесло жизни 4 человек: 2 взрослых и 2 детей.
- Антону Желепу, который устроил смертельную аварию под Киевом, сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
- Прокуроры будут просить содержания под стражей без альтернативы внесения залога.
- По предварительной информации виновник аварии был пьян и под действием наркотиков.