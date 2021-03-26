В Египте столкнулись пассажирские поезда: более 30 погибших – жуткое видео
В египетской провинции Сохаг произошла жуткая авария, там столкнулись 2 пассажирских поезда. По предварительной информации, 32 человека погибли.
Источник:міністерство охорони здоров'я Єгипту
По меньшей мере 66 пассажиров – пострадали. Местные власти отправили на место трагедии экипажи скорой помощи. Туда отправился и глава египетского министерства здравоохранения.
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Больницы в регионе переведены в чрезвычайное положение для приема пострадавших. По данным портала Youm7, один поезд въехал в другой, с рельсов сошли 3 пассажирских вагона.
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Пока неизвестно, что именно могло повлечь такую жуткую аварию. Правоохранители будут выяснять все обстоятельства трагедии. Прокуратура уже начала расследование.
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