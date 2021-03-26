В египетской провинции Сохаг произошла жуткая авария, там столкнулись 2 пассажирских поезда. По предварительной информации, 32 человека погибли.

По меньшей мере 66 пассажиров – пострадали. Местные власти отправили на место трагедии экипажи скорой помощи. Туда отправился и глава египетского министерства здравоохранения.

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Больницы в регионе переведены в чрезвычайное положение для приема пострадавших. По данным портала Youm7, один поезд въехал в другой, с рельсов сошли 3 пассажирских вагона.

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Пока неизвестно, что именно могло повлечь такую жуткую аварию. Правоохранители будут выяснять все обстоятельства трагедии. Прокуратура уже начала расследование.

Справка. Самая масштабная железнодорожная авария в Египте произошла в 2012 году. В 300 километрах от Каира поезд врезался в автобус с детьми, погибли 50 человек.