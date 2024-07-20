Все из-за склонности России к замалчиванию техногенных проблем. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов, передает 24 Канал.

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Что в ГУР говорят об утечке радиации на Ростовской АЭС

Юсов отметил, что за информацией, которая распространяется в российских социальных сетях, внимательно следят, но все данные требуют тщательной проверки.

Конечно, все украинцы и мы с вами с нетерпением ждем хорошие новости, что там еще будет палаты на территории России. Но проверяем, следим. Понятно, что те информации, которые распространяются из российских пабликов, надо очень внимательно к этому относиться и делить на несколько порядков,

– отметил представитель ГУР.

Он напомнил, что Россия является закрытым государством и часто умалчивает данные о техногенных проблемах. В качестве примера Юсов привел аварию, которая произошла 26 апреля 1986 года на ЧАЭС.

"Исключать проблемы такого порядка мы не можем и говорить полностью сегодня, что "это не так" – нет для этого оснований. Проверять должны. То, что режим Путина может скрывать правду от собственных граждан и международного сообщества о каких-то серьезных проблемах в энергетической сфере – да, может. Такова природа диктатуры, но правду все равно мы узнаем", – резюмировал Юсов.

Что этому предшествовало

19 июля в СМИ и социальных сетях начала распространяться информация о том, что в России произошел выброс радиации после аварии на Ростовской АЭС. Официального подтверждения этому нет.

Российские Telegram-каналы заявили, что на АЭС якобы не локализовали аварийный сброс радиоактивной воды, что привело к постоянной утечке радиации. Власти Ростовской области и Кремль отрицают эти заявления, утверждая, что станция работает штатно, а сообщения о поломках и утечке – фейковые.

Однако в южных регионах России и временно оккупированном Крыму были введены графики отключения электроэнергии.