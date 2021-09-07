Предварительно сообщали о том, что в результате трагедии погибло 9 человек. Об этом рассказали в оккупационной администрации боевиков.
К теме На оккупированной Луганщине 9 горняков погибли в аварии на шахте
В результате аварии на шахте пострадали почти два десятка человек
В результате аварии на шахте "Красный Партизан" погибли 9 горняков, еще 19 пострадали,
– говорится в сообщении.
Оккупационные власти заявили, что пострадавшие шахтеры находятся в травматологическом отделении центральной городской больницы Свердловска.
Насчет 9 погибших, то их тела уже подняли на поверхность. Оккупанты заявили, что создали комиссию для расследования причин аварии.
Более того, руководство предприятия занимается организацией похорон и предоставлением помощи семьям погибших и пострадавших шахтеров.
Авария на шахте на оккупированной Луганщине: что известно
- 6 сентября на шахте "Красный партизан" в городе Червонопартизанск, что на территории оккупированной Россией части Луганщины, произошла трагедия. Там оборвался трос лифта, в результате чего погибли 9 горняков.
- Всего в лифте на момент аварии было 25 человек.
- Шахта "Красный партизан" является самым восточным угледобывающим предприятием Украины. Ранее она входила в систему ДТЭК Рината Ахметова.
- С 2014 года шахту контролируют пророссийские боевики, объявив ее "государственной".