Попередньо повідомляли про те, що внаслідок трагедії загинуло 9 людей. Про це розповіли в окупаційній адміністрації бойовиків.

До теми На окупованій Луганщині 9 гірників загинули в аварії на шахті

Внаслідок аварії на шахті постраждали майже два десятки людей

В результаті аварії на шахті "Червоний Партизан" загинули 9 гірників, ще 19 постраждали,

– мовиться у повідомленні.

Окупаційна влада заявила, що постраждалі шахтарі перебувають в травматологічному відділенні центральної міської лікарні Свердловська.

Щодо 9 загиблих, то їх тіла вже підняли на поверхню. Окупанти заявили, що створили комісію для розслідування причин аварії.

Ба більше, керівництво підприємства займається організацією похорону і наданням допомоги сім'ям загиблих і постраждалим шахтарям.

Аварія на шахті на окупованій Луганщині: що відомо