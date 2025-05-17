На борту одного вертолета находилось два человека, тогда как на другом – трое. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Yle.

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Что известно о столкновении вертолетов в Финляндии

Местные жители, которые видели аварию, говорят, что вертолеты летели близко друг к другу. Впоследствии один из них внезапно сделал маневр в сторону, в результате чего они столкнулись и упали в лесу.

По данным полиции, оба вертолета направлялись из Таллинна, столицы Эстонии, в аэродром в Кокемяки, расположенный неподалеку от того места, где они разбились.

В эстонском издании Postimees пишут, что пассажирами были эстонские бизнесмены. Тогда как в авиационном клубе города Пори отмечают, что они были приглашенными гостями события в Кокемяки, на которое все 50 участников должны были прибыть различными вертолетами и самолетами.

Пока неизвестно, удалось ли кому-то выжить после аварии. На месте происшествия работают спасательные службы и полиция.

Добавим, что ранее разбился самолет во время авиашоу West Coast Air Show в городе Салданья Южной Африки. Опытный пилот выполнял маневр, но борт резко потерял высоту.