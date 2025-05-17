Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства ДТП. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУНП в Волынской области.
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ДТП в Ковеле
Дорожно-транспортное происшествие произошло около 19 часов.
Водитель микроавтобуса Renault, 53-летний житель села Сошичне, выезжая со второстепенной дороги не предоставил преимущества в движении и столкнулся с автомобилем Audi под управлением 18-летней ковельчанки,
– рассказали детали в полиции.
Указывается, что в результате столкновения двое водителей травмировались, их госпитализировали в медучреждение.
Также известно, что телесные повреждения получили и 6 пассажиров транспортных средств, трех из них госпитализировали, другим трем оказали медицинскую помощь и отпустили домой.
Следователи начали уголовное производство по статье 286 УКУ. Во время досудебного расследования будут выяснены все обстоятельства ДТП.
Напомним, вечером субботы, 10 мая, в Харькове произошло смертельное ДТП. От полученных травм на месте происшествия погибли 3 человека.