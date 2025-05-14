Сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевский городской ТЦК и СП.

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Что известно о ДТП с участием авто ТЦК в Киеве

В сети распространяется видео и информация о том, что авто с сотрудниками ТЦК попала в ДТП в Киеве.

Во избежание распространения искаженной и недостоверной информации в ТЦК объяснили обстоятельства ДТП. По их словам, во время транспортировки мобилизованных на сборный пункт Киева один из мужчин внезапно дернул руль, что и привело к столкновению.

Информация о пребывании мобилизованных граждан в наручниках является фейковой, средств сдерживания и ограничения военнослужащие ТЦК и СП не используют,

– отметили в центре.

После аварии несколько мобилизованных в состоянии стресса оставили автомобиль, но успокоившись вернулись, чтобы оказать пострадавшим необходимую помощь.

"Во время ДТП травмы различной степени получили военнослужащие ТЦК и СП, угрозы их жизни нет", - отметили в ТЦК.

Напомним, что недавно в сети также распространилось видео из Харькова, где видно, как работник ТЦК нанес удары мужчине во время проверки документов. По этому инциденту назначено служебное расследование.