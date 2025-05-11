На опубликованных кадрах видно, что гражданский молодой человек, которому наносит удары работник ТЦК, не проявляет абсолютно никаких признаков агрессии. А военный постоянно оглядывается по сторонам, пытаясь удостовериться, что его преступление никто не увидит, передает 24 Канал.

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Что говорят в ТЦК

В Харьковском областном ТЦК прокомментировали видео в соцсети. Там отметили, что, предварительно, конфликт возник в результате провокационных действий со стороны гражданина.

В то же время ТЦК осудило поведение военнослужащего, который допустил участие в споре, переросшем в физическое противостояние. Там подчеркнули, что любые проявления физического или психологического давления недопустимы и запрещены.

По данному факту назначено служебное расследование. По его результатам будут приняты соответствующие меры, а виновные лица будут привлечены к ответственности,

– пообещали в военкомате.

Конфликт военного и гражданского в Харькове: смотрите видео

Напомним, что недавно скандал с участием ТЦК произошел в Днепре. Там мужчина пожаловался, что из-за действий военных оказался в больнице со сломанным бедром. В военкомате отрицают вину своих сотрудников. Там говорят, что военнообязанный получил травму, убегая от ТЦК.