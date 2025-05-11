На опублікованих кадрах видно, що цивільний молодий чоловік, якому наносить удари працівник ТЦК, не проявляє абсолютно ніяких ознак агресії. А військовий, натомість, постійно озирається по сторонах, намагаючись упевнитись, що його злочин ніхто не побачить, передає 24 Канал.

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Що кажуть у ТЦК

У Харківському обласному ТЦК прокоментували відео у соцмережі. Там наголосили, що, попередньо, конфлікт виник унаслідок провокаційних дій з боку громадянина.

Водночас ТЦК засудило поведінку військовослужбовця, який допустив участь у суперечці, що переросла у фізичне протистояння. Там підкреслили, що будь-які прояви фізичного чи психологічного тиску є неприпустимими та забороненими.

За цим фактом призначено службове розслідування. За його результатами будуть вжиті відповідні заходи, а винних осіб буде притягнуто до відповідальності,

– пообіцяли у військкоматі.

Конфлікт військового і цивільного у Харкові: дивіться відео

Нагадаємо, що нещодавно скандал за участі ТЦК стався у Дніпрі. Там чоловік поскаржився, що через дії військових опинився у лікарні зі зламаним стегном. У військкоматі заперечують провину своїх співробітників. Там кажуть, що військовозобов'язаний отримав травму, тікаючи від ТЦК.