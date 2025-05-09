У коментарі Суспільному чоловік каже, що опинився у лікарні зі зламаним стегном внаслідок дій працівників ТЦК, передає 24 Канал.

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Що каже Ростислав

Вранці 1 травня Ростислав йшов на роботу, коли до нього під'їхали два буси, з якого вийшло кілька хлопців у балаклавах. Чоловік кинувся тікати від них і вибіг на проїзну частину. Один з автомобілей зачепив його правим боковим дзеркалом. Працівники ТЦК кричали услід, що відкриють по втікачеві вогонь, якщо той не зупиниться. Наздогнавши, вони сильно вдарили чоловіка по нозі.

"Я впав, відчуття було таке, наче нога просто відлетіла… Я почав кричати від болю, вони були в шоці і викликали мені "швидку", – поділився Ростислав.

Лише за годину прибула "швидка". За словами чоловіка, увесь час до приїзду лікарів працівники ТЦК сміялися з нього і називали "трьохсотим".

Вже у лікарні медики записали, що у чоловіка стегно було зламано внаслідок перевищень повноважень ТЦК. Позавчора йому зробили операцію. За словами потерпілого, лікар каже, що для реабілітації знадобиться десь пів року або навіть рік.

Ростислав поскаржився на дії працівників ТЦК до ДБР. Свою втечу він пояснив тим, що є єдиним годувальником для хворої матері.

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Що кажуть у ТЦК

У Дніпровському обласному ТЦК заперечили побиття цивільного своїми працівниками. Там підтвердили, що 1 група військових та правоохоронців проводила оповіщення військовозобов'язаних. Двоє цивільних, побачивши працівників ТЦК, почали тікати.

Один побіг вздовж дороги, інший – перебігав шосе з інтенсивним рухом і був збитий легковиком. Водій зник з місця ДТП.

Поліцейські та військовослужбовці викликали для постраждалого швидку медичну допомогу.

Його твердження про побиття з боку представників поліції та ТЦК та СП не відповідають дійсності й є наслідком грубого порушення правил дорожнього руху і власної необережності. Крім того, встановлено, що громадянин перебуває в розшуку як порушник військового обліку,

– наголосили у військкоматі.