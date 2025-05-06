На кадрах видно, що військові несуть чоловіка за руки та ноги. З однієї ноги затриманого злітає кросівок – він застрягає у воротах. По дорозі до "бусика" цивільного впускають на землю, а потім волочать, передає 24 Канал.

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У ТЦК пояснили інцидент

У Львівському обласному ТЦК та СП прокоментували оприлюднене у мережі відео.

Затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові: дивіться відео

Там підтвердили, що вранці, 6 травня, у місті Львів, на вулиці Залізничній, військовослужбовці одного з районних ТЦК, спільно з працівниками Національної поліції, проводили оповіщення.

Вони зупинили громадянина, що на відео, аби перевірити у нього військово-облікові документи.

Як зазначили у ТЦК, громадянин відмовився показувати документи, намагався втекти з місця події, словесно ображав представників силових структур та поводився агресивно.

Після встановлення його особи з'ясувалося, що він є порушником військового обліку і перебуває в розшуку. У зв'язку з цим громадянину запропонували проїхати в ТЦК та СП. Після відмови й опору було ухвалено рішення про доставлення громадянина до ТЦК та СП для подальшого з'ясування обставин.

Відеофрагменти, що зараз поширюються у соціальних мережах та телеграм-каналах, відображають лише частину ситуації — вже після вчинення громадянином дій, що містять ознаки адміністративного правопорушення та, можливо, кримінального правопорушення (зокрема, злісної непокори законним вимогам працівникам поліції і військовослужбовців),

– наголосили у військкоматі.

Нагадаємо, що інший скандал з ТЦК спалахнув на Одещині.