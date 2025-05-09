В комментарии Суспильному мужчина рассказал, что оказался в больнице со сломанным бедром в результате действий работников ТЦК, передает 24 Канал.

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Что говорит Ростислав

Утром 1 мая Ростислав шел на работу, когда к нему подъехали два буса, из которого вышло несколько парней в балаклавах. Мужчина бросился бежать от них и выбежал на проезжую часть. Один из автомобилей задел его правым боковым зеркалом. Работники ТЦК кричали вслед, что откроют по беглецу огонь, если тот не остановится. Догнав, они сильно ударили мужчину по ноге.

"Я упал, ощущение было такое, как будто нога просто отлетела... Я начал кричать от боли, они были в шоке и вызвали мне "скорую", – поделился Ростислав.

Только через час прибыла "скорая". По словам мужчины, все время до приезда медиков работники ТЦК смеялись над ним и называли "трехсотым".

Уже в больнице врачи записали, что у мужчины бедро было сломано в результате превышений полномочий ТЦК. Позавчера ему сделали операцию. По словам потерпевшего, врач говорит, что для реабилитации понадобится где-то полгода или даже год.

Ростислав пожаловался на действия работников ТЦК в ГБР. Свой побег он объяснил тем, что является единственным кормильцем для больной матери.

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Что говорят в ТЦК

В Днепровском областном ТЦК отрицают избиение гражданского своими работниками. Там подтвердили, что 1 группа военных и правоохранителей проводила оповещение военнообязанных. Двое гражданских, увидев работников ТЦК, начали убегать.

Один побежал вдоль дороги, другой – перебегал шоссе с интенсивным движением и был сбит легковушкой. Водитель скрылся с места ДТП.

Полицейские и военнослужащие вызвали для пострадавшего скорую медицинскую помощь.

Его утверждения об избиении со стороны представителей полиции и ТЦК и СП не соответствуют действительности и являются следствием грубого нарушения правил дорожного движения и собственной неосторожности. Кроме того, установлено, что гражданин находится в розыске как нарушитель воинского учета,

– отметили в военкомате.