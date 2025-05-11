Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию. По факту аварии уже открыли уголовное производство.

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Что известно о ДТП

Инцидент произошел на перекрестке проспекта Героев Харькова и улицы Энергетиков. По предварительным данным, водитель автомобиля Skoda Octavia выехал на перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с грузовой автоцистерной КАМАЗ 4310.

В результате ДТП погибли водитель легкового автомобиля и его 50-летний и 43-летний пассажиры.

Следователи ГУНП в Харьковской области открыли уголовное производство по статье Уголовного кодекса Украины о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами.

Напомним, накануне на трассе Кривой Рог – Днепр автомобиль Renault Scenic слетел с дороги и перевернулся. На нем семья возвращалась с оформления документов на многодетность, 36-летняя мать погибла на месте происшествия.