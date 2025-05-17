Правоохоронні органи встановлюють обставини ДТП. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУНП у Волинській області.

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ДТП у Ковелі

Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 19 години.

Водій мікроавтобуса Renault, 53-річний мешканець села Сошичне, виїжджаючи із другорядної дороги не надав переваги у русі та зіткнувся із автомобілем Audi під керуванням 18-річної ковельчанки,

– розповіли деталі в поліції.

Вказується, що внаслідок зіткнення двоє водіїв травмувалися, їх госпіталізували до медзакладу.

Також відомо, що тілесних ушкоджень зазнали й 6 пасажирів транспортних засобів, трьох з них госпіталізували, іншим трьом надали медичну допомогу та відпустили додому.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 286 ККУ. Під час досудового розслідування буде з'ясовано усі обставини автопригоди.

Нагадаємо, ввечері суботи, 10 травня, у Харкові сталася смертельна ДТП. Від отриманих травм на місці події загинули 3 особи.