В результате сразу 14 человек пострадали. Инцидент произошел с участием маршрутки №210.

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На месте работают патрульные, регулирующие движение. Также известно, что во время аварии не работал светофор.

Почему произошло ДТП

Предварительно, водитель грузовика должен был пропустить маршрутку, но не сделал этого. Результат – ужасное столкновение. Среди пострадавших водитель и 13 пассажиров автобуса.

Жуткая авария в Кривом Роге: смотрите видео

Добавим, что в конце июля произошла не менее ужасающая авария. Возле Мелитополя КамАЗ оккупантов на полном ходу влетел в легковой автомобиль. Погибли мирные люди. Оказалось, что захватчики настигали колонну. Авария произошла 25 июля за Константиновкой, в районе ремонта трассы. Три пассажира Hyundai погибли.

Очевидцы рассказали о деталях ДТП. Водитель военного КамАЗа отстал от колонны. Пытаясь догнать ее, на большой скорости полетел на красный. Тогда россиянин столкнулся с легковушкой. От удара машина превратилась в груду железа.

Погибли двое взрослых и один ребенок – 12-летний мальчик. Он умер в карете скорой помощи по пути в больницу Мелитополя. Тела взрослых из изуродованного автомобиля людей доставали спасатели.

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