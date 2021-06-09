В медучреждениях говорят, состояние 15 пострадавших – очень тяжелое. Окончательные причины аварии до сих пор не обнародовали.

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Что известно об аварии на железной дороге

Сначала с рельсов сошел один пассажирский поезд, а затем в него на скорости врезался другой. На данный момент пакистанские власти не говорят, почему это произошло, – из-за технических неисправностей, халатности или, возможно, авария была умышленной.

По версии СМИ, скорее всего, трагедия произошла из-за сбоя системы навигации или проблемы с железнодорожным полотном.

Важно! В 2 поездах было около 1100 пассажиров. В результате столкновения 6 вагонов абсолютно разбиты. Спасателям пришлось разбирать обломки, ведь люди были буквально в ловушке из куч лома.



Причина может быть в железнодорожном полотне / Фото News.cn