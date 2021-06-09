У медзакладах кажуть, стан 15 потерпілих – дуже важкий. Остаточні причини аварії досі не оприлюднили.

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Що відомо про аварію на залізниці

Спочатку з рейок зійшов один пасажирський потяг, а потім в нього на швидкості врізався інший. Наразі пакистанська влада не каже, чому це відбулось, – через технічні несправності, халатність чи, можливо, аварія була умисною.

За версією ЗМІ, швидше за все, трагедія сталась через збій системи навігації або проблеми з залізничним полотном.

Важливо! У 2 потягах було близько 1100 пасажирів. В результаті зіткнення 6 вагонів розбиті вщент. Рятувальникам довелось розбирати уламки, адже люди були буквально у пастці з куп брухту.

Причина може бути у залізничному полотні / Фото News.cn