У медзакладах кажуть, стан 15 потерпілих – дуже важкий. Остаточні причини аварії досі не оприлюднили.
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Що відомо про аварію на залізниці
Спочатку з рейок зійшов один пасажирський потяг, а потім в нього на швидкості врізався інший. Наразі пакистанська влада не каже, чому це відбулось, – через технічні несправності, халатність чи, можливо, аварія була умисною.
За версією ЗМІ, швидше за все, трагедія сталась через збій системи навігації або проблеми з залізничним полотном.
Причина може бути у залізничному полотні / Фото News.cn