Загалом у 2 потягах були приблизно 1 100 пасажирів. Близько 100 людей – отримали поранення. Їх шпиталізували у місцеву лікарню. Деякі поранені перебувають у критичному стані.

Нагадаємо У Пакистані зіштовхнулися 2 поїзди: понад 30 людей загинули, щонайменше 60 – постраждали

Люди залишаються під уламками

Спершу повідомляли про щонайменше 30 загиблих. Після розбору завалів виявилося, що загиблих ще більше. Зараз говорять про щонайменше 40 померлих.



Аварія потягів у Пакистані сталася вночі / Фото AP

Розбирати уламки почали ще з ночі – щойно стало відомо про трагедію. Начальник поліції округу Умар Туфейл зазначає, що проблема із розбором уламків залишається.

Рятувальники намагаються швидко розбирати вщент розбиті вагони. Там ще досі залишаються люди, які просто заблоковані у безвиході.

Як сталося зіткнення

Приблизно о 3:30 поїзд "Міллат-Експрес" зійшов з рейок. Зустрічний поїзд "Сер Сайед Експрес" збив його через кілька хвилин, розповідають у поліції.

Наразі невідомо, чому саме потяг зійшов з рейок. Машиніст другого поїзда сказав, що загальмував, коли побачив зламаний потяг, але не встиг уникнути зіткнення.

Міністр інфраструктури Азам Сваті, який приїхав на місце катастрофи, сказав ЗМІ, що інженери та експерти намагаються з'ясувати, що стало причиною зіткнення. Усі аспекти будуть вивчені, включаючи можливість саботажу.