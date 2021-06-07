На місці ДТП продовжують працювати рятувальники. Вони витягують з-під уламків потягів постраждалих, а також тіла загиблих.
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Деталі аварії поїздів у Пакистані
Трагедія трапилася вранці 7 червня у провінції Сінд, поблизу міста Готки між залізничними станціями.
Спочатку там зійшов з рейок потяг "Міллат Експрес". У його уламках застрягли від 15 до 20 пасажирів. Влада пробувала організувати важку техніку для того, аби врятувати їх. Рятувальники, а також сільські жителі намагалися витягти постраждалих і загиблих.
Згодом у цей поїзд врізався інший – "Сер Сайед Експрес".
У результаті зіткнення перекинулися приблизно 14 вагонів, водночас 6 – 8 вагонів "повністю знищені".
Багато жертв та поранених
Загалом у 2 потягах були приблизно 1 100 пасажирів. Внаслідок аварій щонайменше 30 людей загинули. Крім того, від 60 до 100 – отримали поранення. Їх госпіталізували у місцеву лікарню. Деякі потерпілі перебувають у критичному стані.
Після зіткнення поїздів у цьому районі призупинили рух поїздів.
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