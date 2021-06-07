На месте ДТП продолжают работать спасатели. Они извлекают из-под обломков поездов пострадавших, а также тела погибших.

Ранее В Пакистане произошел теракт: есть погибшие и пострадавшие

Детали аварии поездов в Пакистане

Трагедия произошла утром 7 июня в провинции Синд, вблизи города Готки между железнодорожными станциями.

Сначала там сошел с рельсов поезд "Миллат Экспресс". В его обломках застряли от 15 до 20 пассажиров. Власть пыталась организовать тяжелую технику для того, чтобы спасти их. Спасатели, а также сельские жители пытались извлечь пострадавших и погибших.

Впоследствии в этот поезд врезался другой – "Сэр Сайед Экспресс".

В результате столкновения перевернулись около 14 вагонов одновременно 6 – 8 вагонов "полностью уничтожены".

Много жертв и раненых

Всего в 2 поездах были примерно 1 100 пассажиров. В результате аварий по меньшей мере 30 человек погибли. Кроме того, от 60 до 100 – получили ранения. Их госпитализировали в местную больницу. Некоторые пострадавшие находятся в критическом состоянии.

После столкновения поездов в этом районе приостановили движение поездов.

Важно! К сожалению, аварии с участием поездов распространены в Пакистане. Ведь там власть мало внимания уделяет совершенствованию некачественной системы сигнализации и не ремонтирует старые пути.

В Пакистане столкнулись 2 поезда: смотрите видео

Ужасные ДТП произошли в пакистанском городе Готки: смотрите карту