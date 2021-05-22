Детали теракта в Пакистане
Инцидент произошел в городе Чаман, что в провинции Белуджистан. Теракт произошел в тот день, когда по всей стране были запланированы акции в поддержку Палестины в конфликте с Израилем.
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Взрыв произошел, когда по дороге двигался автомобиль с Абдулом Кадиром – местным лидером исламистской политической партии. Он направлялся на митинг в поддержку палестинского народа. Известно, что политик не пострадал.
Правоохранители и спасатели прибыли на место инцидента и доставили пострадавших в больницу,
– говорится в сообщении.
Сейчас ответственность за теракт не взяла на себя ни одна из террористических группировок.
Коротко об обострении между Палестиной и Израилем
- Конфликт между государствами обострился в начале мая. Это случилось из-за того, что Израиль начал выселять палестинские семьи из их домов в Восточном Иерусалиме. Недовольство населения привело к столкновениям на Храмовой горе.
- С 10 мая между сторонами начались ракетные обстрелы. Вследствие них погибли более 227 палестинцев, 10 израильтян и 2 иностранцев.
- Впоследствии государствам удалось договориться о прекращении огня. Перемирие начало действовать с 2:00 21 мая. Заметим, стороны придерживаются договоренностей.