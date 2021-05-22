Детали теракта в Пакистане

Инцидент произошел в городе Чаман, что в провинции Белуджистан. Теракт произошел в тот день, когда по всей стране были запланированы акции в поддержку Палестины в конфликте с Израилем.

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Взрыв произошел, когда по дороге двигался автомобиль с Абдулом Кадиром – местным лидером исламистской политической партии. Он направлялся на митинг в поддержку палестинского народа. Известно, что политик не пострадал.

Правоохранители и спасатели прибыли на место инцидента и доставили пострадавших в больницу,

– говорится в сообщении.

Сейчас ответственность за теракт не взяла на себя ни одна из террористических группировок.

Обратите внимание! Взрыв произошел через несколько часов после того, как министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Куреши поприветствовал режим прекращения огня между Израилем и группировкой боевиков ХАМАС. Заметим, Пакистан выступает за мирное решение ситуации в Палестине.

Коротко об обострении между Палестиной и Израилем