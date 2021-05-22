Детали теракта в Пакистане

Инцидент произошел в городе Чаман, что в провинции Белуджистан. Теракт произошел в тот день, когда по всей стране были запланированы акции в поддержку Палестины в конфликте с Израилем.

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Взрыв произошел, когда по дороге двигался автомобиль с Абдулом Кадиром – местным лидером исламистской политической партии. Он направлялся на митинг в поддержку палестинского народа. Известно, что политик не пострадал.

Правоохранители и спасатели прибыли на место инцидента и доставили пострадавших в больницу,
– говорится в сообщении.

Сейчас ответственность за теракт не взяла на себя ни одна из террористических группировок.

Коротко об обострении между Палестиной и Израилем 