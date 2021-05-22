Деталі теракту у Пакистані

Інцидент трапився у місті Чаман, що у провінції Белуджистан. Теракт відбувся у той день, коли по всій країні були заплановані акції на підтримку Палестини у конфлікті з Ізраїлем.

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Вибух трапився, коли дорогою рухався автомобіль із Абдулом Кадіром – місцевим лідером ісламістської політичної партії. Він прямував на мітинг на підтримку палестинського народу. Відомо, що політик не постраждав.

Правоохоронці та рятувальники прибули на місце інциденту та доставили постраждалих до лікарні,
– мовиться у повідомленні.

Наразі відповідальність за теракт не взяло на себе жодне із терористичних угрупувань.

Коротко про загострення між Палестиною та Ізраїлем