Деталі теракту у Пакистані

Інцидент трапився у місті Чаман, що у провінції Белуджистан. Теракт відбувся у той день, коли по всій країні були заплановані акції на підтримку Палестини у конфлікті з Ізраїлем.

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Вибух трапився, коли дорогою рухався автомобіль із Абдулом Кадіром – місцевим лідером ісламістської політичної партії. Він прямував на мітинг на підтримку палестинського народу. Відомо, що політик не постраждав.

Правоохоронці та рятувальники прибули на місце інциденту та доставили постраждалих до лікарні,

– мовиться у повідомленні.

Наразі відповідальність за теракт не взяло на себе жодне із терористичних угрупувань.

Зверніть увагу! Вибух відбувся через кілька годин після того, як міністр закордонних справ Пакистану Шах Махмуд Куреші привітав режим припинення вогню між Ізраїлем та угрупованням бойовиків ХАМАС. Зауважимо, Пакистан виступає за мирне вирішення ситуації у Палестині.

Коротко про загострення між Палестиною та Ізраїлем