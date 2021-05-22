Деталі теракту у Пакистані
Інцидент трапився у місті Чаман, що у провінції Белуджистан. Теракт відбувся у той день, коли по всій країні були заплановані акції на підтримку Палестини у конфлікті з Ізраїлем.
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Вибух трапився, коли дорогою рухався автомобіль із Абдулом Кадіром – місцевим лідером ісламістської політичної партії. Він прямував на мітинг на підтримку палестинського народу. Відомо, що політик не постраждав.
Правоохоронці та рятувальники прибули на місце інциденту та доставили постраждалих до лікарні,
– мовиться у повідомленні.
Наразі відповідальність за теракт не взяло на себе жодне із терористичних угрупувань.
Коротко про загострення між Палестиною та Ізраїлем
- Конфлікт між державами загострився на початку травня. Це трапилося через те, що Ізраїль почав виселяти палестинські родини з їх будинків у Східному Єрусалимі. Невдоволення населення призвело до сутичок на Храмовій горі.
- З 10 травня між сторонами розпочалися ракетні обстріли. Внаслідок них загинули понад 227 палестинців, 10 ізраїльтян та 2 іноземців.
- Згодом державам вдалося домовитися про припинення вогню. Перемир'я почало діяти з 02:00 21 травня. Зауважимо, сторони дотримуються домовленостей.