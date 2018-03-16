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Авария подъемника на курорте в Грузии: комментарий посла Украины относительно пострадавших

16:55, сегодня 448 Читати новину українською

Вследствие того, что вышел из строя подъемник на грузинском горнолыжном курорте Гудаури, пострадали два гражданина Украины, один из них находится в крайне тяжелом состоянии.

Об этом рассказал посол Украины в Грузии Игорь Долгов в эфире 24 Канала.

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"К сожалению, среди пострадавших – двое граждан Украины. Один из них находится в тяжелом состоянии и его уже доставили в больницу города Тбилиси, а второй получил травмы средней тяжести, и его, как и других, доставят автотранспортом в госпиталь в столице Грузии", – отметил он.

В то же время дипломат добавил, что, по сообщению главного врача города Гудаури, в целом за помощью обратились 8 человек, среди которых двое украинцев, один гражданин Швеции, один гражданин Грузии.

"По состоянию на сегодня, семеро нуждаются в необходимой медицинской помощи. Один из пострадавших получил помощь на месте и уже покинул больницу, а других переправляют в Тбилиси. Как меня заверили, со стороны грузинских властей будет оказана вся необходимая помощь. И конечно, следует сказать, что открыли уголовное производство по этому делу", – сообщил Долгов.

В МИД Украины сообщили, что пострадавшие украинцы – парень и девушка, и именно последняя находится в тяжелом состоянии, пишут "Вести".

Напомним, ранее сайт "24" сообщал, что в Грузии на известном горнолыжном курорте Гудаури вышел из строя подъемник, вследствие чего людей, которые на нем находились, разбросало в разные стороны.

Теги: Новости Украины Новости Грузии Чрезвычайное происшествие отдых Путешествия
Источник: 24 Канал
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