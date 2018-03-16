Авария подъемника на курорте в Грузии: комментарий посла Украины относительно пострадавших

Вследствие того, что вышел из строя подъемник на грузинском горнолыжном курорте Гудаури, пострадали два гражданина Украины, один из них находится в крайне тяжелом состоянии.

Об этом рассказал посол Украины в Грузии Игорь Долгов в эфире 24 Канала.

Читайте также: В результате страшного случая на курорте в Грузии пострадал по меньшей мере один украинец

"К сожалению, среди пострадавших – двое граждан Украины. Один из них находится в тяжелом состоянии и его уже доставили в больницу города Тбилиси, а второй получил травмы средней тяжести, и его, как и других, доставят автотранспортом в госпиталь в столице Грузии", – отметил он.

В то же время дипломат добавил, что, по сообщению главного врача города Гудаури, в целом за помощью обратились 8 человек, среди которых двое украинцев, один гражданин Швеции, один гражданин Грузии.

"По состоянию на сегодня, семеро нуждаются в необходимой медицинской помощи. Один из пострадавших получил помощь на месте и уже покинул больницу, а других переправляют в Тбилиси. Как меня заверили, со стороны грузинских властей будет оказана вся необходимая помощь. И конечно, следует сказать, что открыли уголовное производство по этому делу", – сообщил Долгов.

В МИД Украины сообщили, что пострадавшие украинцы – парень и девушка, и именно последняя находится в тяжелом состоянии, пишут "Вести".