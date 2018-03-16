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Аварія підйомника на курорті в Грузії: коментар посла України щодо потерпілих

16:48, сьогодні 655 Читать новость на русском

Внаслідок того, що вийшов із ладу підйомник на грузинському гірськолижному курорті Гудаурі, постраждали два громадяни України, один із них перебуває у вкрай важкому стані.

Про це розповів посол України в Грузії Ігор Долгов у ефірі 24 Каналу.

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"На жаль, серед потерпілих – двоє громадян України. Один із них перебуває у важкому стані та його вже доправлено до лікарні міста Тбілісі, а другий зазнав травм середньої тяжкості, і його, як і інших, доправлять автотранспортом до шпиталю у столиці Грузії", – зазначив він.

Водночас дипломат додав, що, за повідомленням головного лікаря міста Гадаурі, загалом по допомогу звернулися 8 людей, серед яких двоє українців, одна громадянка Швеції, один громадянин Грузії.

"Станом на сьогодні, семеро потребують необхідної медичної допомоги. Один із потерпілих отримав допомогу на місці та вже залишив лікарню, а інших переправляють до Тбілісі. Як мене запевнили, з боку грузинської влади буде надано всю необхідну допомогу. І звичайно, слід сказати, що відкрити кримінальне провадження у цій справі", – повідомив Долгов.

Водночас у МЗС України сповістили, що потерпілі українці – хлопець і дівчина, і саме остання перебуває у важкому стані, пишуть "Вести".

Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що у Грузії на відомому гірськолижному курорті Гудаурі вийшов із ладу підйомник, внаслідок чого людей, які на ньому перебували, розкидало у різні боки.

Теги: Новини України Новини Грузії Надзвичайні ситуації відпочинок Подорожі
Джерело: 24 Канал
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