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Авария в Одессе: в ГПУ сообщили, что водитель – "вряд ли мажор"

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ДТП на 6-й станции Фонтана в Одессе 8 сентября
ДТП на 6-й станции Фонтана в Одессе 8 сентября / Думская

Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган подтвердила, что вероятным виновником смертельного ДТП на шестой станции Фонтана в Одессе оказался 27-летний водитель автомобиля BMW.

Об этом Сарган написана в Facebook.

24 канал сообщал, что 8 сентября вечером в Одессе на 6-й станции Фонтана произошло смертельное ДТП. Автомобиль BMW на большой скорости столкнулся с автомобилем Skoda и влетел в остановку с людьми, в результате чего погибли 3 человека и еще по меньшей мере 5 человек пострадали.

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По данным СМИ и соцсетей, водитель BMW – 27-летний одессит Олег С., который является постоянным участником незаконных уличных гонок.

Вероятного виновника ДТП, 27-летнего водителя BMW, задержано в порядке ст. 208 УПК Украины. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляется прокуратурой Одесской области,
– написала пресс-секретарь главы ГПУ.

"Беха" старой модели. Вряд ли "мажор", просто решил, скорее всего, успеть проскочить... ", – добавила Сарган.

Судя по фотоснимкам, опубликованным ресурсом "Думская", на место аварии прибыли спасатели, которым пришлось специнструментом распылять разбитый в ДТП автомобиль. Находился ли кто-то в салоне авто в этот момент – неизвестно.

ДТП на 6-й станції Фонтана в Одесі 8 вересня

ДТП на 6-й станции Фонтана в Одессе 8 сентября​

ДТП на в Одесі на 6-й станції Фонтана
ДТП в Одессе на 6-й станции Фонтана

Теги: Криминальные новости Жертвы ГПУ Аварии и ДТП Смертельна ДТП на 6-й станції Фонтану в Одесі Новости Украины
Источник: 24 канал
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