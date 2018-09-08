Авария в Одессе: в ГПУ сообщили, что водитель – "вряд ли мажор"

Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган подтвердила, что вероятным виновником смертельного ДТП на шестой станции Фонтана в Одессе оказался 27-летний водитель автомобиля BMW.

Об этом Сарган написана в Facebook.

24 канал сообщал, что 8 сентября вечером в Одессе на 6-й станции Фонтана произошло смертельное ДТП. Автомобиль BMW на большой скорости столкнулся с автомобилем Skoda и влетел в остановку с людьми, в результате чего погибли 3 человека и еще по меньшей мере 5 человек пострадали.

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По данным СМИ и соцсетей, водитель BMW – 27-летний одессит Олег С., который является постоянным участником незаконных уличных гонок.

Вероятного виновника ДТП, 27-летнего водителя BMW, задержано в порядке ст. 208 УПК Украины. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляется прокуратурой Одесской области,

– написала пресс-секретарь главы ГПУ.

"Беха" старой модели. Вряд ли "мажор", просто решил, скорее всего, успеть проскочить... ", – добавила Сарган.

Судя по фотоснимкам, опубликованным ресурсом "Думская", на место аварии прибыли спасатели, которым пришлось специнструментом распылять разбитый в ДТП автомобиль. Находился ли кто-то в салоне авто в этот момент – неизвестно.

ДТП на 6-й станции Фонтана в Одессе 8 сентября​



ДТП в Одессе на 6-й станции Фонтана