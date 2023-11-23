В компании решили сделать официальное обращение, чтобы жители и гости Киева не тиражировали дезинформацию. В ДТЭК подчеркнули, что информация об аварийных отключениях света не соответствует действительности.

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Призвали проверять информацию

Сегодня часть СМИ, телеграм-каналов и отдельных блогеров обнародовали информацию, что ДТЭК предупреждает об аварийных отключениях в столице,

– отмечают в ДТЭК.

В компании добавили, что ранее 23 ноября сообщалось, что из-за непогоды переходят в усиленный режим работы. И что в случае возникновения локальных аварий, они готовы ликвидировать их последствия оперативно.

В то же время в ДТЭК подчеркивают, что вероятные локальные аварии не означают, что будут аварийные отключения в столице. Следовательно, украинцев попросили проверять информацию, получаемую из разных источников, в официальных. Это позволит не тиражировать дезинформацию и не поддаваться панике.

Заметим, что раньше в Укрэнерго обратились к украинцам. В ведомстве отметили, что потребление электроэнергии растет, а в системе – дефицит.

К чему призывают украинцев

Прежде всего отмечают, что в результате снижения температуры украинцы используют больше электроэнергии. В результате и произошел дефицит в нашей энергосистеме.



Следует понимать уровень потребления электроприборов / Инфографика 24 Канала

Отмечают, что дефицит электроэнергии был зафиксирован еще вчера 22 ноября. Следовательно, нашему государству пришлось обратиться к соседним странам, чтобы нам оказали аварийную помощь. Речь идет о Румынии, Словакии и Польше.

Призываем украинцев бережно потреблять электроэнергию в течение суток. Не включайте одновременно мощные электроустройства, выключайте свет в пустых помещениях, перенесите стирку на ночные часы,

– сказали в Укрэнерго.

В то же время в ведомстве отметили, что Диспетчерский центр Укрэнерго в настоящее время занимается поиском возможности покрыть дефицит. Также в Укрэнерго отметили, что пока не прогнозируется отключение потребителей.