Корреспонденты 24 Канала сообщают об ухудшении погодных условий в столице. В Киеве фиксируют снег и порывы сильного ветра.

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Готовность энергетиков

В ДТЭК сообщили, что из-за непогоды энергетики переходят в усиленный режим в Киеве и Киевской области. По прогнозам синоптиков, до конца 23 – 24 ноября ожидается мокрый снег и порывы ветра. Первые проявления непогоды уже дали о себе знать.

Энергетики в усиленном режиме готовы ликвидировать последствия возможных аварий, если они произойдут,

– заявили в ДТЭК.

Там напомнили, что плохие погодные условия могут повлечь за собой падение деревьев и обрывы проводов. Энергетики советуют не пренебрегать собственной безопасностью и избегать линий электропередач.

Важно! В столице 23 ноября объявлен I уровень опасности, желтый. Синоптики предупреждают, что возможно ухудшение движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. Температура по области ночью -4...-9 градусов, днем от -2 до +3 градусов

Какую погоду ждать